يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، 3 اجتماعات رئيسية ضمن جدول أعماله، يغلب عليها العلاقات الدولية لمصر.

ويستهل رئيس الوزراء نشاطه اليوم بلقاء مسؤولي "مفوضية الاتحاد الإفريقي"، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع كل المنظمات الدولية والاقليمية الفاعلة، خصوصًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

كما يضم جدول أعمال رئيس الوزراء، بحث تعزيز علاقات التعاون مع الصين، خلال استقباله سفير بكين لدى القاهرة.

ومن المقرر، أن يستقبل رئيس الوزراء أيضًا اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم.