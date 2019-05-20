أحالت النيابة الإدارية، صراف في صرافة صفانية التابعة لمأمورية الضرائب العقارية مباني بالعدوة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لتورطه في ارتكاب جرائم إرهابية بدائرة مركز العدوة في المنيا محل الاتهام في القضية رقم 28 لسنة 2014 جنايات كلي - المنيا.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إنّه في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تنفذه النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت - بحكم بات - تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها، باشرت نيابة مغاغة الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 185 لسنة 2019، بمعرفة عمرو محمد عبدالمجيد رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار حمادة صايم مدير النيابة.

وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان عنه، أنّ التحقيقات كشفت عن اشتراك المتهم المذكور بدائرة مركز العدوة في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، بما من شأنه تكدير السلم العام وجعله في خطر، كما اشترك في استعراض القوة والتلويح بالعنف، واقترن ذلك بجرائم القتل والشروع في القتل والانضمام لجماعة إرهابية، ومساعدتها في طلب الأسلحة والأدوات وحيازة أسلحة وذخائر مما لا يجوز حيازته وإحرازه.

كما كشفت التحقيقات عن أنّ المتهم المذكور أُحيل إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 28 لسنة 2014 والتي قضى فيها عليه بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

وفور ورود صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 28 لسنة 2014 جنايات كلي - شمال المنيا المتضمنة ما سلف بيانه، انتهت النيابة لقرارها المتقدم، بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.