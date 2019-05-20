تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مؤتمر صحفيًا، الخميس المقبل، لإطلاق جائزة "التميز الحكومي العربي" وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ـحمد أبو الغيط، وعبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية السعودي وعدد من سفراء الدول العربية.

وصرح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، بأن إطلاق الجائزة يأتي انسجامًا مع رغبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية متمثلة في جمعيتها العمومية ومجلسها التنفيذي بإطلاق جائزة للأداء الحكومي المتميز في الدول العربية لتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال.

وأوضح "القحطاني" في بيان صادر اليوم، أن الجائزةهدفها إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة، وتشجيع المنافسة الإيجابية فيما بينها، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين المؤسسات الحكومية في الدول العربية، بالإضافة إلى تقدير دور الحكومات التي تحقق نتائج متميزة ومستدامة في مجال الأداء الحكومي.

وتابع "القحطاني"، "بناءً على التجربة المتميزة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير العمل الحكومي وإطلاق جوائز التميز وتحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات، ورغبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الاستفادة من هذه التجربة، تقرر إطلاق جائزة عربية للتميز الحكومي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء".

وتشمل فعاليات حفل الإطلاق مؤتمر صحفي يتحدث فيه محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور ناصر القحطاني عقب توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة والوزارة.