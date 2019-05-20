قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم مهمة الدولة الأساسية.

وأضاف وزير التموين، في كلمته خلال ورشة عمل تحت عنوان "إصلاح دعم الغذاء" بحضور وزارة التضامن الاجتماعي ومسؤولي البنك الدولي، أن "استمرار منظومة الدعم على وضعها الحالي صعب، احنا مهمتنا الأساسية هي أننا نوصل للفئات الأكثر احتياجًا"

وتابع "المصيلحي": "هدف الدولة حاليا هو زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وسيجرى إعادة صياغة الاستهداف وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوصيل الدعم لهم بما ينعكس على تحسين معيشتهم بطريقة تجعل هؤلاء المواطنين أكثر قابلية للتطور والتنمية".