أعلنت جمعية رسالة في مطروح، عن توزيع 1483 وجبة غذائية للأسر الأكثر احتياجا من بينها 570 وجبة مطبوخة.

وتعكف الجمعية الأسبوع الجاري، على تجهيز 200 شنطة مواد غذائية سيتم توزيعها في الأحياء والعزب وجميع المناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح والمناطق الأخرى المجاورة.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، اليوم، أن الوجبات يجرى تجهيزها في مقر الجمعية بشارع زهر جلال بمطروح وطبخها من أرز ولحوم ودواجن وطبيخ وتعبئتها وتغليفها وتوزيعها من خلال المتطوعين من أعضاء الجمعية لتشمل جميع المستحقين.

ودعت الجمعية أهل الخير للتبرع لاستكمال شنط رمضان الجاري تجهيزها والتي تحتاج إلى 400 علبة صلصلة و 200 كيلو جبنه و 150 كيلو فول، وأن المتبرعين يمكنهم تقديم مواد تموينية أو مبالغ نقدية.