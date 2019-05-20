تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اليوم، لجان امتحانات الشفهي بكليات الجامعة في قطاع الدراسة، واطمأن على سير لجان الامتحانات للمصريين والوافدين.

رافق رئيس الجامعة، خلال الجولة، كل من الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبده إبراهيم عميد كلية اللغة العربية، والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين، والدكتور صلاح عاشور وكيل كلية اللغة العربية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة اتخذت خطوات جادة في تيسير إجراءات الامتحانات وتفعيل نماذج الاختيار في الأسئلة؛ ضمانًا للشفافية وتحقيقا لمبدأ المساواة وحفاظا على حقوق المتفوقين، وذلك في إطار التطوير الذي تشهده العملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعة خلال المرحلة الحالية.

وشدد رئيس جامعة الأزهر، على أن الجامعة حريصة على توفير جميع مقومات العملية التعليمية الطلاب بما يضمن تفوقهم والارتقاء بمستواهم العلمي، وأداء دورهم تجاه الوطن والمجتمع، ونشر رسالة الأزهر التي تلتزم بالوسطية والاعتدال والبعيدة كل البعد عن التطرف والتشدد والانغلاق، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح لكل الطلاب والطالبات في أي وقت للرد على استفساراتهم وحل مشاكلهم.

كما تفقد "المحرصاوي"، مكتبة كلية اللغة العربية بالدراسة والتي تأسست بالجهود الذاتية، واطمأن على عملية تنظيم المكتبة والفهرسة التي تمت بها.

يشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات التحريري في كليات الجامعة يوم 25 من مايو الجاري.