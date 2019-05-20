دعا الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، الحكومة الأوكرانية الحالية إلى تقديم استقالتها، وذلك لإتاحة الفرصة للأجيال القادمة.

جاء ذلك في ختام كلمته أمام البرلمان بعد توليه منصبه رسميا صباح اليوم الاثنين، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".