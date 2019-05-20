كشفت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول بالوزارة، عن تحقيق الوزارة نحو 11 مليار صافى أرباح خلال السنة المالية 2017/2018، مقارنة بـ7.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.

وأوضحت عمر، أن هناك 67 شركة رابحة تحقق أرباح تُقدر بنحو 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى 53 شركة خاسرة تحقق خسائر تُقدر بنحو 7.3 مليار جنيه، لافتة إلى أن 10 شركات فقط تحقق 80% من الأرباح، و10 شركات أيضا تحقق نحو 80% من الخسائر.

وأشارت إلى أن جملة ما يؤول للخزانة خلال العام المالى 2017/2018 من أرباح الشركات يبلغ 3 مليارات و298 مليون جنيه، منوهة إلى أنه يتم العمل الآن على إعادة النظر فى الأصول غير المستغلة أو المستغل بشكل غير اقتصادى.

بدوره، تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن طبيعة عمل وزارة قطاع الأعمال العام، وتبلغ مخصصات الأجور 13.5 مليون جنيه من أصل 19 مليون جنيه إجمالى الموازنة.

وأوضحت رشا عمر، أن دور الوزارة هو المتابعة والإشراف على الشركات القابضة، ومراجعة هيكل العاملين، لافتة إلى أن الوزارة تنفذ برنامج مركزى لميكنة 6 إدارات والإشراف على الهيكلة الفنية.