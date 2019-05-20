اتهم الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين، مجلس النقابة، بالتسبب في تعطيل صرف معاشات الأعضاء التي كان مقررا لها أمس الأول.

وأوضح المليجي، في بيان وجهه لأصحاب المعاشات، أن المخصصات المالية للمعاشات متوفرة في حسابات النقابة وتحت تصرف النقيب مباشرة، وتابع: "مجموعة من أعضاء المجلس تحتل المبنى من يوم 23 -3 -2019 وتمنع النقيب وهيئة المكتب من دخوله عنوة، وبذلك لايمكن الوصول إلى أجهزة الحاسب التي بها كشوف أصحاب المعاشات، وعندما طلبنا منكم الحضور كان الهدف أن تساعدوا النقيب في دخول المبنى والتواصل مع موظفي المعاشات والتوقيع للصرف".

واختتم المليجي، بيانه: "واقعيا لن يتم صرف المعاشات قبل خروج المحتلين من المكاتب ووصول النقيب إلى مكتبة للموافقة على الصرف".