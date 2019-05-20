%91 من طلاب الأول الثانوي أدوا الامتحان بـ"التابلت" في الوادي الجديد

قال إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه جرى متابعة امتحانات الصف الأول الثانوي بالمنظومة الجديدة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية، ومدير إدارة التطوير التكنولوجي، وكافة الأعضاء من مديري الإدارات النوعية المعنيين، وعضوية أمن المديرية.

وأضاف إبراهيم، أن الجميع تكاتف من أجل إنجاح المنظومة التعليمية الجديدة، والبعد عن المقاومة التي تقابل أي تغيير، مؤكدا أننا لا نلتفت للشائعات والأقوال المغلوطة المغرضة.

وأوضح أنه قد وصل إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام 1766 طالبًا، موزعين على 27 مدرسة في 5 إدارات تعليمية، وبلغ عدد المدارس التي أدى طلابها الامتحان ورقيًا 4 مدارس، بينما بلغ عدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان الكترونيًا 23 مدرسة، وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيًا 157 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيًا 1609 طالبة، بنسبة 91% للإداء الإلكتروني.