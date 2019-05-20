وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على عدد من مذكرات التفاهم للجامعة، وكلياتها مع جامعات ومؤسسات علمية دولية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وذلك في إطار التوسع في مجال التعاون الدولي.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة، وجامعة شنغهاي للدراسات العليا، ومذكرة التفاهم مع أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، ومذكرة التفاهم بين كلية الحقوق بالجامعة، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي.

ووافق مجلس الجامعة، على مذكرة التفاهم بين كلية طب قصر العيني، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في مجال الأمراض المتوطنة، ومذكرة التفاهم بين كلية دار العلوم ومركز الدراسات والتربية الدينية الإسلامية بجامعة مونستر بألمانيا، ومذكرة التفاهم بين كلية الإعلام ومعهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا بالمملكة المغربية.

بدوره، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن إستراتيجية الجامعة في مجال التعاون الدولي تقوم علي فتح آفاق التعاون مع الجامعات الأجنبية والمؤسسات العلمية بالخارج في المجالات التعليمية والبحثية، بما يخدم توجه الجامعة نحو التحول لجامعة الجيل الثالث التي تقوم على تقديم خريجين متميزين ذوي قدرات تنافسية لسوق العمل.

وأوضح، أن الجامعة خطت، خطوات كبيرة، نحو التعاون الدولي وتوقيع ما يزيد عن 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جامعات أجنبية ومؤسسات علمية بالخارج، خلال العامين الماضيين، في مجالات الدرجات العلمية المشتركة والتخصصات الجديدة وتنفيذ المشروعات البحثية وتبادل الأساتذة والطلاب.