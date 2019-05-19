قال أيمن أحمد شحاتة مدير عام التخطيط، إنّه تم تخصيص 596 مليون جنيه لجامعة القاهرة في موازنة العام المالي 2019/2020 بزيادة عن العام المالي 2018/2019 بنحو 104%، موضحا أنّ هناك 174 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة، والباقي تمويل ذاتي من الجامعة.

وأضاف شحاتة خلال اجتماع لجنة التعليم في مجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور سامي هاشم، المخصص لمناقشة موازنة الجامعات والمستشفيات الجامعية، أنّ فرع جامعة القاهرة الدولي، شهد إدراج اعتمادات له تقدر بـ300 مليون جنيه، موضحا أنّ تنفيذه يتم في إطار برنامج زمني، وعقّب الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قائلا: "هذا الاعتماد ليس من الخزانة، وإنما تمويل ذاتي".

ولفت مدير عام التخطيط إلى اعتماد 20 مليون جنيه من الخزانة لمستشفى قصر العيني الفرنسي، موضحا أنّ جامعة الزقازيق خصصت في السنة المالية 2019/2020 نحو 279 مليون جنيه، بينهم 200 مليون جنيه من الخزانة العامة والباقي تمويل ذاتي.

وأضاف شحاتة: "لدينا مستشفيات تابعة للجامعات إقليمية، ويجب دعمها لتخفيف الضغط على جامعة القاهرة".