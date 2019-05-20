أعلن طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، أن اللجنة ستصدر قريباً، قائمة تضمّ أسماء أشخاص وكيانات وشركات تابعة لجماعة الإخوان، من أجل إدراجها على لائحة الإرهاب، وذلك حسبما أفادت "العربية الحدث".