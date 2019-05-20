شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، حالة من الارتباك خلال مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة للعام المالي 2019 - 2020، حيث جرى الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا فقط في 11 مكتبا عماليا بالخارج 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه في الوزارة.

وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيلاها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسار من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتب بالخارج، وردت مشيرة مصلح ممثل وزارة المالية بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنبه شهريا لكل فرد.

وتعهد مسؤولو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ17 العاملين في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين ذلك بأن دورهم مهم، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما الـ13 ألف عامل اللذين بتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة.

ومن جانبه، أوضح ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة، أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه كأجور، معبرا عن استياءه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة.

واتفق حول ذلك النائب إبراهيم نظير الذي اشتكي من أداء الوزارة في ملف الحج، محذرًا من الشكوى للوزير حال تكرر التعسيف للمواطنين والنواب في مسألة الحج.