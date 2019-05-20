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الأهلي يدرس التضحية بأحد كبار الفريق

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اليوم الثالث .. تقرير غرفة العمليات لامتحانات دبلومات المدارس الفنية الدور الأول

اليوم الثالث .. تقرير غرفة العمليات لامتحانات دبلومات المدارس الفنية الدور الأول

رئيس الوزراء يٌكلف بتطوير" القاهرة " لاستعادة دورها التاريخي

رئيس الوزراء يٌكلف بتطوير" القاهرة " لاستعادة دورها التاريخي

فوده يسلم مساعدات للأيتام وذوي الاحتيات الخاصة ويدعوهم لإفطار جماعي

فوده يسلم مساعدات للأيتام وذوي الاحتيات الخاصة ويدعوهم لإفطار جماعي

"تموين كفر الشيخ" تتسلم 2582 بطاقة ذكية

"تموين كفر الشيخ" تتسلم 2582 بطاقة ذكية

محافظ القليوبية يكرم أعضاء مبادرة أصدقاء مرضى الجذام

محافظ القليوبية يكرم أعضاء مبادرة أصدقاء مرضى الجذام

جنوب سيناء تجري الامتحانات الإلكترونية بنسبة 100%

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