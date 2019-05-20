تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أعمال امتحانات نهاية العام بكلية الهندسة، رافقه خلاله الدكتور عارف سليمان عميد الكلية، والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة السابق والأستاذ المتفرغ بالكلية.

واطمئن رئيس جامعة بنها خلال الجولة على حسن سير الامتحانات والالتزام الكامل بالضوابط التي جرى وضعها من قبل مجلس الجامعة.

وأكد السعيد، أن الهدوء والالتزام التام يسود جميع لجان الامتحانات على مستوى كليات الجامعة والعمل على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة في قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.

كما تفقد رئيس الجامعة، الورش الهندسية والمعامل بكلية الهندسة، مشددا على ضرورة تحديث الماكينات والآلات بصفة مستمرة وذلك بما يتوافق مع متطلبات المستقبل وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، مشيرا إلى أن كليات الهندسة بالجامعة تضم ورش ومعامل متخصصة تقدم خدماتها للجامعة وللمجتمع المحيط وذلك في مجالات التشغيل والتصنيع المختلفة.