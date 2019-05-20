وجّه النائب إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اليوم، بيان عاجل موجه إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن تشكيل لجان خاصة لأداء امتحانات الثانوية العامة لطلبة بعينهم لتسهيل عملية "الغش" لهم، حسب تعبيره.

وقال القصاص، في بيان اليوم الاثنين، إن قيادات مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ وافقوا على قبول تحويلات غير قانونية من طلاب في المرحلة الثانوية من مختلف محافظات مصر إلى مدارس مركز بيلا يقدرعددهم بـ500 تلميذ بدون سند قانوني، من خلال تقديم إثباتات إقامة وهمية قاصدين من ذلك أداء امتحانات الثانوية العامة بمدارس مركز بيلا.

وأوضح النائب، أن مسؤولي مديرية التعليم في المحافظة، قاموا باختيار لجان امتحانات على هوى هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم، من أجل تسهيل عملية الغش لهم، وهو الأمر الذي يسئ إلى أهالي مركز بيلا بصفة عامة وإلى العملية التعليمية بصفة خاصة، تكرارًا للسيناريو الذي حدث من قبل في مدارس مركز بيلا خلال الأعوام السابقة.

وشدد نائب كفر الشيخ، على أنه حال عدم تحرك قيادات وزارة التربية والتعليم، لمواجهة هذه الممارسات غير الشرعية قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، والتي اقترب انطلاقها، سنصبح أمام أزمة كبيرة لايعلم أحد نتائجها الوخيمة، بعدما تم تشكيل لجان خاصة بمدارس مركز بيلا لتسهيل عملية الغش الجماعي لـ 500 طالبة من مختلف محافظات الجمهورية.