"الوطن" تفوز بجائزة "العلم حكاية" في مسابقة معهد جوته الألماني

فازت الزميلة مروى ياسين نائب رئيس قسم التحقيقات بجائزة العلم حكاية، فرع المالتيميديا، في المسابقة الإقليمية التي أقامها معهد جوته خلال مايو الجاري، وشارك خلالها صحفيين علميين من دول العراق والأردن ومصر.

وكانت "الوطن" قد شاركت بموضوع "الأفلاتوكسين B1 سُم مسرطن بغذاء المصريين.. وباحثة تتوصل لطريقة جديدة للكشف عنه"، والذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للجريدة في 2 مايو 2019، قدمت خلاله آلية جديدة للكشف عن ذلك السم ومدى خطورته والنسبة المسموح بها في الغذاء، وكشفت عن تزايد نسبته في أطعمة الأطفال عن النسب المسموح بها عبر دراسات تم نشرها في دوريات علمية دولية.

يذكر أن مشروع "العلم حكاية" هو تعاون بين معهد جوته والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD).

يهدف المشروع إلى تعزيز الصحافة العلمية في مصر، وجعلها أكثر شعبية، والتصدي لمشكلة الأخبار الزائفة، وكانت الزميلتان رحاب لؤي ونادية الدكروري بجريدة "الوطن"، قد فازتا بنفس الجائزة خلال العامين الماضيين.