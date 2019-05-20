محافظ القليوبية يكرم أعضاء مبادرة أصدقاء مرضى الجذام

شارك محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، في فعاليات احتفالية مبادرة أصدقاء مرضى الجذام بمدرسة الشبان المسلمين والتي نظمتها بالتعاون مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، لتكريم الأطباء وأطقم التمريض وأعضاء مبادرة مرضى الجزام والتي تهدف بشكل أساسي إلى مساعدة مرضى الجذام وأسرهم في مواجهة المرض وتحقيق رؤية الفريق في عمل برنامج تنموي شامل للتوعية بالمرض والقضاء عليه نهائيًا بحلول عام 2021.

وذلك بمشاركة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تشمل مؤسسة مصر الخير التي تبنت دعم المرضى بمواد غذائية وتجهيزات طبية، ومؤسسة كلنا دليل الخير التي تبنت تجميع كافة الجمعيات والمؤسسات المهتمة بمرضى الجذام ودخولهم بالتنسيق مع أصدقاء مرضى الجذام للتعاون في خدمة مرضى الجذام في كل المجالات الحياتية.

وأشاد المحافظ بالمجهود الذي يبذله فريق عمل مبادرة أصدقاء مرضى الجذام وما يقدمونه من خدمات وفعاليات للمرضى، مشيرًا إلى أن هذا المرض لا يحتاج فقط إلى أطباء بل يحتاج إلى قلوب تتمتع بصفات الإيثار والعطاء وتحمل المسئولية تجاة فئة غالية من أبناء هذا الوطن.

كما أشار إلأى أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتبني كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لحملات التوعية والعلاج لهذا المرض وغيره من الأمراض كفيرس سي ومرض شلل الأطفال.

وجاءت الاحتفالية بحضور ايمان ريان نائب المحافظ و مجدي حسين حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور محمود صبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، وحمدي سلامة رئيس مركز ومدينة بنها و عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم ولفيف من المسئولين.