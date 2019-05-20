أعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مستشفى مطروح العام أجرت عدد 12667 عملية جراحية ما بين صغرى وكبرى وذات مهارة خلال عام 2018.

وأكد على انتظام العمل بقسم الغسيل الكلوي وتوافر جميع المستلزمات وأن القسم قام بعمل 14155 جلسة غسيل لمرضى الغسيل الكلوي.

وأفاد أن قسم الاستقبال والطوارئ استقبل خلال 2018 عدد 118350 حالة طوارئ وأن الأقسام الداخلية أيضا استقبلت 23253 مريضا.

وقال الدكتور عماد المنوفي مدير المستشفى، إن قسم العيادات الخارجية استقبل 238692 مريضا بجميع التخصصات وأنه تم إجراء عدد 22923 جلسة علاج طبيعي لعدد 4711 مريضا.

وأكد أن المستشفى العام تستقبل تلك الأعداد سنويا وتقدم الخدمة الطبية لجميع المترددين من أبناء مطروح والوافدين لمحافظة مطروح خلال فصل الصيف وأن هناك دعم مستمر للمستشفى بجميع المستلزمات الطبية وغير الطبية والأجهزة الطبية الحديثة التي أدت لحدوث نقله نوعية وطفرة طبية.

وذكر وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن اللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح، صدّق على أعمال التطوير بالمستشفى وجاري العمل على رفع كفاءة المستشفى الآن وأن المستشفى ستكون جاهزة خلال فصل الصيف لاستقبال رواد المحافظة من المصييفين.