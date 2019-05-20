وجه اللواء عبدالقادر النوري، سكرتير عام محافظة الفيوم، نائبا عن اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، مسؤلي القوى العاملة لتوفير فرص عمل لعدد من الحالات بما يتفق مع ظروفهم وشكواهم.

كما وجه النوري، خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة- وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم- مسؤولي قطاع الصحة بإجراء الفحوصات المطلوبة لعدد من الحالات المرضية.

وكلف سكرتير عام المحافظة، مسؤولي التربية والتعليم، والصحة، والتأمين الصحي، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، وممثلي جمعيات مصر الخير، والأورمان، وصلاح الدين الأيوبي، ورسالة، بالتنسيق فيما بينهم، لتقديم المساعدات المطلوبة وفقاً لنوع الشكوى التي تندرج في القطاع المعني بها.

وتراوحت شكاوى المواطنين، ما بين طلب المساعدات المادية لبعض الحالات الإنسانية التي تعاني من ظروف حياتية صعبة كحالات أولى بالرعاية، بعد تقديم البحث الإجتماعي المطلوب، والقيام بالإجراءات السليمة لتقديم الخدمة، وتكليف مسؤول مجلس مدينة الفيوم، بتحديد الإجراءات المنسقة لترخيص بعض الأكشاك، وفحص حالات من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ملائمة.

حضر اللقاء، كلا من المهندس حسن موافي، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن والمصالح ومديري العموم، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، للاستماع لشكاوى المواطنين والتنسيق مع كل قطاع لتقديم الحلول الملائمة لظروف الحالات التي تقدمت بالشكاوى.