أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، عن ارتفاع معدل النشر الدولي للأبحاث العلمية وتقدم الجامعة محليا وعالميا خلال العشر سنوات السابقة طبقا للتقرير المعلن من بنك المعرفة المصري لتصنيف الجامعة، حيث تقدمت الجامعة في نشر أبحاثها العلمية بنسبة 10% كل عام على مدى العشر أعوام السابقة.

وقال عبد الباسط، في تصريح صحفي، إنه طبقًا لتصنيف ليدن العالمي فإن جامعة المنصورة تحتل المركز الثاني على الجامعات المصرية في معدل الاستشهادات ضمن ال 1% في أعلى المجلات العالمية المرموقة وللجامعة تأثير استشهادات مرتفع في العديد من التخصصات الطبية، كما تتميز الجامعة بالتعاون العلمي مع الجامعات العالمية مثل جامعة هارفارد.