كشف مسؤول حكومي قريب الصلة ببرنامج الطروحات الحكومية، أنه سيتم طرح حصتين إضافيتين من شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات، بالبورصة خلال أيام، مؤكداً أن عملية الطرح لا بد وأن تتم قبل عيد الفطر وفقاً لتعليمات رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأخير مع العاملين بأسواق المال.

وأوضح المسؤول في تصريحات لـ"الوطن" أن البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية تعملان على قدم وساق استعداداً لتنفيذ الطروحات الحكومية الجديدة.

وأضاف أن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية قررت إجراء تعديلات في قائمة الشركات المحتمل طرحها بالبورصة، بما يتوافق مع أوضاع واتجاهات أسواق المال، لأن الهدف ليس مجرد طرح شركات فحسب، وإنما الهدف هو حدوث نمو في أسواق المال وانعاش الشركات المزمع طرحها بما يحقق الأهداف المرجوة من برنامج الطروحات.

وقال المسؤول إن تأجيل طرح حصة إضافية من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" ضمن المرحلة الثانية للبرنامج، يرجع إلى انخفاض مستوى السهم نتيجة تراجع ربحية الشركة.

وتستهدف الحكومة حصيلة بقيمة 8 مليارات جنيه من برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة خلال العام المقبل، وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، العام الماضي، وضمت القائمة نحو23 شركة وبنكا، لكن السوق لم يشهد سوى طرح حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

من جانبه، قال إيهاب السعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه لا يخفى على أحد وضع البورصة حاليا، والتي تحتاج إلى حافز لإنعاشها، كما أنه يتمنى أن يكون طرح شركات جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب أحد هذه الحوافز، خاصة أن السوق متعطش للطروحات خاصة الحكومية، على حد قوله.