"تعليم الفيوم": 94% من مدارس الفيوم يؤدون امتحان "الأحياء" إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن غرفة العمليات بالمديرية، رصدت أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا بلغ 9515 طالبًا وطالبة، وأن الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيا بلغ عددهم 1536 طاالبًا وطالبة.

وقال محمد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وفقًا لبيان صحفي، مساء اليوم، إن عدد الطلاب المتغيبين عن امتحان، اليوم، بلغ 6 طلاب فقط، واطمأن على لجان الامتحانات، من أجل التأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية، في جولة تفقدية على اللجان بالمدارس، اليوم.

وأوضح القائم بأعمال وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية والذين أدوا امتحان مادة الأحياء، في الفترة الصباحية بلغ 11057 بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.