أصيب 3 أشخاص، بخلع في الكتف وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم، بسبب حادث اصطدام سيارة نصف نقل برصيف الطريق الزراعي أمام قرية منشية النصر بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بوقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل برصيف الطريق الزراعى أمام قرية منشية النصر بمركز إيتاي البارود، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم "محمد.ي.ف" 39 عامًا، و"محمد.ا.ق" 48 عامًا، و"عادل.ا.م" 50 عامًا، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لاتخاذ العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.