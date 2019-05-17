أصيب 6 ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، بجروح وسحجات وكدمات واشتباه خلع بالكتف، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي شرطة على الطريق الدولي الساحلي بدائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي قرب قرية كوم الطرفاية، وتبين حدوث تصادم بين سيارتي شرطة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة هم: (إبراهيم محمود أبو سعدة، نقيب شرطة، 51 سنة، وممدوح عبد الرحمن محمد، نقيب شرطة، 53 سنة، وعيد محمد عبد الفتاح، أمين شرطة، 45 سنة، وأحمد محمد سعيد أحمد، مجند، 21 سنة، وكرم سمير سعد، مجند، 24 سنة، وإسلام فتحي الأنصاري، مجند، 22 سنة).

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية للعلاج، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.