"صحة البحر الأحمر" تعلن أخر تطورات مصابي حادث تصادم مروع بطريق الغردقة

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وفاة الحالة الثانية من حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وأخرى تريلا على طريق القرى بمدينة الغردقة.

وأضاف مرعي، أنه تم نقل جميع مصابي الحادث إلى مستشفى الغردقة العام، بعد تلقي الإسعافات الأولية لعدد من المصابين في المستشفيات الخاصة، وجارٍ التعامل مع 10 حالات تم إصابتهم بمستشفى الغردقة العام.

وأكد مرعي، متابعته حالة المصابين والتي تم دخول بعضها لغرفة العمليات لإجراء عمليات جراحية، بينما تم احتجاز حالات أخرى ذات خطورة بالعناية المركزة.

وكان لقي أحد مصابي حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص وأخرى تريلا بطريق القرى بمدينة الغردقة، قد لقي مصرعه متأثرا ياصابته بنزيف في البطن.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ميكروباص أجرة، والثانية نقل تريلا.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة ووفاة 11 شخصا بإصابات بالغة عبارة عن اشتباه في الارتجاج وكسور بالقدمين والفك ونزيف داخلي بالمخ ونزيف بالبطن.