محافظ الغربية: مساعدات ب 250 ألف جنية لقرية كوم على ضمن " حياه كريمة"

شهد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم، تنفيذ أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح لسيسي "حياة كريمة" بقرية كوم علي بمركز قطور، والتي تعد رابع القرى الأكثر احتياجًا من 9 قرى تم اختيارهم كمرحلة أولى على مستوى المحافظة لتنفيذ المبادرة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى حضرها محافظ الغربية بالقرية لتوزيع مساعدات مالية وعينية على مواطنى القرية، حيث تتجاوز قيمة أعمال المبادرة في القرية 250 ألف جنيه، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية المتمثلة بالجمعية الشرعية ومؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعيات "الأورمان، نهضة شقرف، التعاونية الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ابن النفيس، وقلوب أصحاء".

وأكد محافظ الغربية، في كلمته، اهتمامه الكبير بتلبية كافة مطالب المواطنين خاصة مواطني القرى وكذا توفير كافة الخدمات بالقرى على غرار الخدمات التى تقدم بالمدن، مقدماً الشكر لكافة الجمعات الأهلية المشاركة في تنفيذ هذة المبادرة، مرحبًا بمشاركة كافة الأحزاب والمؤسسات على أن يتم تنظيم العمل المجتمعي بما يعود بالنفع على المواطن البسيط.

ووزع المحافظ، خلال الحفل، مساعدات مالية على 150 أسرة بقيم تتراوح من 500 إلى 1000جنيه للأسرة الواحدة وكذا تقديم جهاز لثلاث عرائس بالقرية، وأيضا قام بتوزيع كراتين رمضان ولحوم ودقيق على 550 أسرة بالقرية.

كما تفقد القافلة الطبية التي تنظمها جمعية قلوب أصحاء التي تقوم بالكشف المبكرعن روماتيزم القلب لأطفال القرية من سن 5 سنوات إلى 15 سنة وتقدم التوعية لطلاب المدرسة للوقاية من هذا المرض.

كما التقى محافظ الغربية، بمواطني القرية للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم الفعلية، ووجه وكيل القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من أهالي القرية، كما وجه وكيل الزراعة بمراعاة التناوب في أحواض زراعة الأرز كل عام، وعدم إاقتصارها على أحواض ثابتة حتى يستفيد جميع المواطنين.