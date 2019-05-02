التقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط، على هامش زيارتها للمحافظة.

واستمعت والي لاقتراحات الأعضاء واستفساراتهم عن برامج الوزارة والمشاكل التي يواجهونها، وأجابت عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بهم، وجاء معظمها حول تنقية المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" والخدمات المقدمة من خلال الوحدات الاجتماعية بالقرى.

وأعربت والي عن سعادتها بالتواجد مع النواب، مؤكدة أن نواب محافظة أسيوط والصعيد بشكل عام من أنشط النواب الموجودين تحت قبة البرلمان.

وقالت إنها فرصة جيدة لاستيضاح بعض الأمور التي تخص المواطنين، مؤكدة أن المشاكل والاستفسارات التي تناولوها تتشابه كثيرا مع مشاكل واستفسارات المحافظات الأخرى، وشرحت عملية تنقية المستفيدين من "تكافل وكرامة" وآلية التظلمات لمن يستحق وتم تجميد مستحقاته، وخاطبت النواب بأن عليهم مسؤولية توصيل وجهة نظر الوزارة إلى بقية أعضاء المحافظات الأخرى.

وأعلنت أن محافظة أسيوط ستكون واحدة من أكثر المحافظات استفادة من مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال تدخلات تشمل 100 قرية بالمحافظة.