بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يعتمد أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن

اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن في تاريخ المحافظة طبقاً لمعدلات العمل وتقييم الأداء وخدمات المواطنين، ولأول مرة يتم اجراء حركة تغييرات شاملة تضمنت مراكز ومدن المحافظة لتعد الأولى في تاريخها، وكانت الكفاءة والتفاني في العمل أهم معايير الاختيار طبقاً للقانون وللصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وأصدر المحافظ، القرار رقم 9577 لسنة 2019م بتكليف كلاً من الآتي أسمائهم للعمل نواب لرؤساء المراكز والمدن الموضحة قرين كل منهم لمدة عام لكل من مراكز كفر الشيخ، دسوق، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، بيلا، فوه، مطوبس، بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

تعرف على الحركة: