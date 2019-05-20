"شباب الغردقة" يطلقون حملة للتبرع بالدم لمصابي حادث تصادم سيارتين

أطلق عدد من شباب مدينة الغردقة، حملة للتبرع بالدم لمصابي حادث الغردقة الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، صباح اليوم، إثر حادث تصادم ميكروباص وتريلا بالغردقة.

وأطلق عدد من الشباب، حملة للتبرع للمصابين بمستشفى الغردقة العام، لحاجتهم لكميات من "4 أكياس دم، وبلازما" على أن تبدأ الحملة عقب صلاة العشاء بمسجد الوهاب بالسقالة في الغردقة.

وأعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل الصحة بالبحر الأحمر، وفاة الحالة الثانية من حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وأخرى تريلا على طريق القرى بمدينة الغردقة.

وأضاف مرعي: تم نقل جميع مصابي الحادث لمستشفى الغردقة العام، بعد تلقي الإسعافات الأولية لعدد من المصابين بالمستشفيات الخاصة، وجارِ التعامل مع 10 حالات، بمستشفى الغردقة العام.

وأكد مرعي، متابعته حالة المصابين والتي تم دخول بعضها لغرفة العمليات لإجراء عمليات جراحية، وتم احتجاز حالات أخرى ذات خطورة بالعناية المركزة.

وكان أحد مصابي حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وأخرى تريلا على طريق القرى بمدينة الغردقة، قد لقي مصرعه متاثرا بإصابته بنزيف في البطن.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ميكروباص أجرة، والثانية نقل تريلا، بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة ووفاة 11 شخصا بإصابات بالغة عبارة عن اشتباه في الارتجاج وكسور بالقدمين والفك ونزيف داخلى بالمخ ونزيف بالبطن.