انتحار طالب إعدادي بحبوب حفظ الغلال في البحيرة

انتحر طالب بالصف الثالث الإعدادي بقرية الكدوة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم، بتناول قرص خاص بحفظ الغلال، لمروره بحالة نفسية سيئة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مستشفى إيتاي البارود المركزى، بوصول "إسلام.ي.ع" 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم بقرية الكدوة بمركز الدلنجات، مصابًا بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتوفى عقب وصوله.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

وبسؤال والده قرر بتناول نجله قرص لمبيد حشري خاص بحفظ الغلال، لمروره بحالة نفسية سيئة ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة، قرر محمد زايد وكيل النائب العام، برئاسة المستشار عبدالحميد السعيد، التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها.