ناقش الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، خلال جلسة المجلس التنفيذي الشهرية، طرق التخلص من القمامة المتراكمة في مدينتي بيلا وسيدي سالم، استعدادًا لتطوير المصانع المتواجدة، وطرح كراسات شروط ومواصفات جديدة لرفع المتبقي من المخلفات.

وقال المحافظ إنه تم تسليم 19عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، واستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.

وأضاف أن مشروع توسع خدمات الصرف الصحي بقري المحافظة، للحد من التلوث ببحيرة البرلس والبحر الابيض المتوسط، وتحسين جودة المياة الواردة للبحيرة، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بتكلفة تقدر 164 مليون يورو بما يعادل 3 مليارات و200 مليون جنيه مصري.

وأشار إلى مراقبة الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة كفرالشيخ، مرحلة أولي والمراكز بالمرحلة الثانية بكاميرات المراقبة ضمن مشروع يشمل دائرة المحافظة، لتأمين المنشأت وحماية المواطنين بالتعاون مع شركة IBM Itercom company، الشركة المنفذة لمشروع الكاميرات.

واعتمد المحافظ قرار اللجنة النهائية في تعديل 13"كلك" والمعنى بها إعادة تقسيم، من المخططات التفصيلية للمرتكز من مشروعات التخطيط العمراني، وتتضمن"كلكين" من المخطط التفصيلي في مدينة كفرالشيخ، و3"أكلاك" من المخطط التفصيلي في مدينة قلين، بالاضافة مناقشة الانتهاء من تخصيص موقف محطة محولات منيسي ببلطيم.

وتابع الاستعداد لموسم توريد الاقماح المحلية لهذا العام ١٤٤٠هـ- ٢٠١٩م، وجاهزية رمواقع التخرين والاستلام بالمحافظة، والتي تتضمن موقع التخرين 11 موقعًا "4 صوامع، 3 هناجر، 4 شون أسمنتية" وعدد مراكز التجمع 10 مواقع، 8 شون ترابية، هنجرين.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، خطة توريع البطاطين علي دور الأيتام دعما من مؤسسة مصر الخير، ويستعرض دور المؤسسة في دعم ورعاية دور الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن مناقشة تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية بقيمة 20 مليون جنيه، ومتابعة مشروع إنشاء 4 محطات صرف صحي بقري مطوبس "الجزيرة الخضرا، أبوخشبة، السكري، برج مغيزل" بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، وذلك في إطار التعاون الدائم بين جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

وناقش معوقات تنفيذ الاسكان الاستثماري في بعض مدن المحافظة وهي "كفر الشيخ، قلين، بيلا، دسوق، الحامول، وسيدي سالم"، فضلًا عن إصدار التراخيص وشهادات الصلاحية للمواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، سرعة الاستيفاء في استمارات الصرف للمتعاقدين بالتربية والتعليم والصحة لإرسالها الى جهاز التنظيم والإدارة تمهيداً لتثبيتهم، والانتهاء من استيفاء مستندات 2011 متعاقد بالمحليات.