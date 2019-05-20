ناقش الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال تطوير ميناء البرلس وحركة الصيد، مع العميد يسري الدسوقي، مدير عام ميناء البرلس البحري.

كما ناقش طه، إنشاء رصيف جديد لمراكب الصيد بالميناء، وتابع حركة الصيد والمراكب بميناء البرلس البحري، وسبل توعية الصيادين بآساليب الصيد القانونية وإجراءات الوقاية والأمن والسلامة المهنية، مشيدًا بالجهود المخلصة والمتميزة في هذا المجال.

وناقش محافظ كفر الشيخ، مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين بمطوبس، وتقييم آداء العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس والوحدات القروية التابعة لها، مع اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بحضور عادل البيلي، مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية.