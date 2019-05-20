قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن شوارع عاصمة المحافظة أهملت لفترة طويلة، وحان الوقت لتطويرها، حيث نعمل على إزالة الحفر وصيانة ورفع كفاءة شوارع مدينة كفرالشيخ.

وأشار إلى أنه تم اعتماد 3.2 مليون جنيه لصيانة ورفع كفاءة شوارع العاصمة وسيتم الدعم بمبلغ إضافي من خطة العام المالي الجديد، حتى الانتهاء من أعمال الرصف بشوارع مدينة كفر الشيخ، للحفاظ على مظهرها الحضاري وقيمتها كعاصمة تليق بأبناء المحافظة.

وأكد طه أن الهدف من عمليات الرصف المستمرة هو إزالة كل الحفر بالطرق وإزالة المطبات العشوائية، وتسوية جميع الشوارع والطرق الغير ممهدة، واستئناف أعمال رد الشيء لأصله، ومنها إزالة آثار الحفر الناتجة عن أعمال المرافق، تسهيلًا على المواطنين ولتقليل عمليات الاختناق المروري بسبب المطبات العشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.