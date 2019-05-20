تراجع فيلم "Avengers: Endgame" من صدارة قائمة عائدات التذاكر في الأسبوع الرابع فى دور العرض السينمائي، ليصل إجمالي الإيرادات، التي حققها الفيلم إلى 2 مليار و616 مليون دولار، بينما لم تتجاوز إيرادات الفيلم 356 مليون دولار.

ويشهد الجزء الأخير محاولة المتبقيين على قيد الحياة من فريق "المنتقمون" وحلفائهم هزيمة "ثانوس"، الذي قضى على نصف الحياة في الكوكب.

الفيلم من إخراج أنتوني وجو روسو، تأليف كريستوفر ماركوس وستيفن مكفيلي، بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين منهم: "روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، مارك روفالو، كريس هيمسوورث، سكارليت جوهانسون، بري لارسون، جيريمي رينر، دون تشيدل، وبول رود".