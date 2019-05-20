الجالية المصرية في بلغاريا تقيم حفل إفطارها السنوي بالعاصمة صوفيا

أقامت الجالية المصرية في بلغاريا حفل الإفطار الرمضاني السنوي في أحد مطاعم العاصمة صوفيا. وتقدم الحضور السفير مؤيد الضلعي، سفير مصر في دولتي بلغاريا ومقدونيا، والسيدة حرمه، وعدد من أعضاء طاقم السفارة في صوفيا.

وهنأ "الضلعي" الحضور وأعضاء الجالية المصرية والعرب والمسلمين في بلغاريا ومقدونيا بالشهر الكريم، ونقل لهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشهر رمضان المعظم، وعبَّر عن سعادته بحضور هذا الافطار الذي ضم نخبة من أعضاء الجالية المصرية، والتي تعد أنشطتها المتنوعة امتدادا للجهود الدبلوماسية، لسفارة مصر في بلغاريا، في وقت تشهد العلاقات المصرية البلغارية زخما متصاعدا، عقب زيارة الرئيس البلغاري إلى القاهرة مؤخرا.

الضلعي: أنشطة الجالية امتداد للجهود الدبلوماسية

وقال محمد عبد الغني، رئيس الجالية المصرية في بلغاريا، إن أعضاء الجالية المصرية يحرصون على هذا التقليد الرمضاني السنوي، لتدعيم الأواصر الاجتماعية بين أبناء الوطن وعائلاتهم وتبادل الآراء حول المستجدات التي تمر بها مصر. وأوضح الدكتور محمد البقري نائب رئيس الجالية المصرية في بلغاريا أن حفلات الإفطار الرمضانية للجاليه تأتي في إطار البرنامج العام لاتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، حيث تعد الجالية المصرية في بلغاريا أحد أعضائه.

وأضاف "البقر ي" أن البرنامج يشمل فعاليات رمضانية، بمشاركة القوى الوطنية من المصريين في أوروبا من مسلمين ومسيحين، تأكيدا علي اللحمة الوطنية، وقيم التعايش بين طوائف الوطن الكبير، منوها بأن الاتحاد يساهم سنويا بمناسبة شهر رمضان بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في جمع وإرسال ملابس للمحتاجين في مصر، إسهاما في مبادرات الصندوق.

وقال علي خضر، أحد رموز الجالية المصرية في بلغاريا، إن مثل هذه اللقاءات تعمل على استعادة الأجواء المصرية الخاصة في رمضان وغيره.

وشارك في حفل الإفطار الرمضاني عدد كبير من رموز الجالية المصرية في بلغاريا وعلى رأسهم رجل الأعمال محمد عبدالغني، رئيس الجالية المصرية في بلغاريا، والدكتور محمد البقري، نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، ورجل الأعمال معتصم عبده، فضلا عن عدد من رموز الجالية، ومن بينهم علي خضر وأحمد القويسني ومحمد طلعت ومرسي هلال وياسر عاشور.