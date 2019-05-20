هالة زايد تعلن فوز مصر برئاسة "تنفيذي وزراء الصحة العرب" للعام الثاني

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للفترة الجديدة 2019 - 2020، لتصبح مصر رئيس المكتب التنفيذي لعامين على التوالي.

وكانت مصر تترأس المكتب التنفيذي خلال الفترة من 2017 - 2018، مؤكدة أن هذا يعكس دور مصر الهام والمحوري، فى المنطقة.

جاء ذلك، اليوم، خلال ترؤس الدكتورة هالة زايد، لليوم الثاني على التوالي اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، وذلك بمقر الأمم المتحدة، بالعاصمة السويسرية جنيف.

حضر الاجتماع كل أعضاء المكتب التنفيذي، والسفير علاء يوسف، رئيس البعثة الدائمة بجنيف، ممثلا عن جمهورية مصر العربية، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة للمبادرات الصحية، والدكتورة نفين النحاس، مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة، وعدد من شباب الأطباء المصريين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن المجلس انتهى إلى اتخاذ العديد من القرارات الهامة اليوم بعد ما تم من مناقشات ومداولات أمس، حيث تم تعطيل اللائحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية المعتمدة من قبل الدورة العادية "3" لمجلس وزراء الصحة العرب وكذا تم تعطيل اللائحتين التأسيسية والداخلية المحدثتين الصادر بشأنهما القرار رقم 10 عن الدورة العادية رقم 33 لمجلس وزراء الصحة العرب مارس 2009.

وأشار إلى استمرار العمل باللوائح الداخلية للمجلس خلال الفترة الانتقالية لمدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار ولحين إقرار النظام الأساسي واللائحة الداخلية المحدثتين للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وأضاف مجاهد أنه تم تعيين الدكتور عُمر عوض سليم الداوود "من سلطنة عمان"، بعد إجراء عملية التصويت، ليصبح أمينا عاما للمجلس العربي للاختصاصات الصحية وذلك اعتبارا من 1 يونيو 2019 لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وأشار إلى الموافقة على تشكيل الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بعضوية "تونس، العراق، وسلطنة عمان"، بالإضافة إلى دولة المقر وهي الأردن وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى اتخاذ قرارات بشأن الأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، كما تم اعتماد مشروع الكلمة النهائية الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب، والتي ستلقيها، اليوم، الدكتورة هالة زايد أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وقال إن الجلسة انتهت من مناقشة الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في إطار النزوح في المنطقة العربية، مضيفا أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة لجائزة الطبيب العربي.