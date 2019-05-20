أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعات قطارات المترو بالمحطات السطحية خارج النفق بالخط الأول والثاني إلى 60 كيلو مترا بدلا من 80، نظرا لارتفاع درجة الحرارة غدا.

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إن إدارتي هندسة السكة والقوى الكهربائية، أوصوا بتقليل السرعة نظرا لارتفاع درجة الحرارة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، حيث من الممكن وصول درجة حرارة قضبان السكك الحديدية إلى 60 درجة مئوية.

وأضاف "عبد الهادي"، أن ذلك يأتي أيضا لحماية الشبكة الهوائية الكهربائية بالخط الأول، حيث إن الشبكة الكهربائية تتمدد في درجات الحرارة العالية، ما يجعل السرعات العالية للقطارات أسفل الشبكة الهوائية تؤثر تأثيرا سلبيا.