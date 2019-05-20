حكايتي الحلقة 15: أدهم يقرر يطلق الرصاص على علي وداليدا

تشهد الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "حكايتي"، ذهاب أدهم إلى فريدة العسال، لمعرفة طبيعة العلاقة الظاهرة بين داليدا وعلي، وتقرر فريدة استغلال الفرصة للانتقام من داليدا وتخبر أدهم معلومات غير صحيحة عن علاقتها بعلي، وتؤكد أن بينهما علاقة غير مشروعة.

وتخبر فريدة أدهم عن مكان علي وداليدا، وبالفعل يذهب أدهم الي الفندق الذي تقيم فيه داليدا ويساعدها وهي تخرج مع علي في سيارته فيقوم بإطلاق الرصاص عليهما.

وتقرر داليدا الهروب من علي من جديد حتي لا تعرض حياته للخطر بعد أن قرر أدهم قتله معها.

حكايتى من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، وإنتاج سينرجي.