عبدالرحمن صلاح: تركيا كانت تسعى لزعامة المنطقة من خلال مصر بعد "يناير"

قال السفير عبدالرحمن صلاح، آخر سفير مصري لدى تركيا، إن العلاقات مع تركيا كانت في أفضل صورها بعد ثورة يناير، بعدما مثلت الأخيرة أملا كبيرا لهم في زعامة المنطقة.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "المواجهة"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، اليوم، أن الاستثمار الرئيسي لتركيا في المنطقة كان بمصر، بعدما اعتقدت أنها قادرة على استغلال جماعات الإسلام السياسي من أجل بلوغ زعامة المنطقة.

وتابع أن الأجواء التركية بعد ثورة يناير كانت مفتوحة لكل الخبراء والمسؤولين المصريين، موضحا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 5 مليارات دولار في عام 2012.