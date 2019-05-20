أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها ستسعى جاهدة لتقديم جميع سبل الدعم والمساعدة للشعب الفلسطينى، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع جميع المنظمات الدولية، بشأن دعمه بالتطعيمات والأمصال اللازمة من أجل تحصينهم ضد الأمراض.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة السويسرية جنيف، مساء أمس، والذى حضره 5 وزراء صحة فى الأردن وتونس والسعودية والمغرب واليمن، إضافة إلى ممثل عن وزير الصحة بدولة الإمارات ووزير صحة دولة فلسطين بصفتهما مراقبين، كما حضر السفير علاء يوسف، رئيس البعثة الدائمة بجنيف، ممثلاً عن مصر، وعدد من شباب الأطباء المصريين.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة على رأسها لائحة المجلس العربى للاختصاصات الصحية «البورد العربى»، حيث تم مناقشة انتخاب أمين عام للهيئة العليا للبورد العربى.

وأضافت أنه تم مناقشة أيضاً الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة، فى إطار النزوح فى المنطقة العربية، حيث أشارت الوزارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد الاهتمام بصحة الوافدين والنازحين «المقيمين من غير المصريين» على أرض مصر، بإدراجهم ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لهم بالمجان، أسوة بالمصريين.

وتابعت أن الاجتماع ناقش تشكيل لجنة للعمل على موضوعين، أولهما «جائزة الطبيب العربى» والآخر هو «تشكيل المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب عن الفترة 2019 - 2021»، موضحة أن الاجتماع ناقش أيضاً استراتيجية التعامل مع المواد المخدّرة وتوحيد تعريف تلك المواد على مستوى كل الدول حتى يتسنى وضع استراتيجية من شأنها سهولة التعامل مع هذا الملف.