حرص عدد من المواطنين على شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على بنائه لحي الأسمرات والمبادرات التي أطلقها ومنها مبادرة "حياة كريمة"، مشيدين بجهود القيادة السياسية في بناء المدن وغيرها.

ورد الرئيس "السيسي" عليهم قائلا: "اللي بيتعمل بنعمله مع بعض، محدش بيعمل حاجة لوحده، ده من خير مصر محدش بيمن على أهلها"، مضيفا أن حجم المشاريع التي نُفذت خلال شمال وجنوب ووسط سيناء خلال الخمس سنوات الماضية، كبيرة، ولا أحد يتخيل المصاريف والتكاليف التي صُرفت من أجل إتمام تلك المشاريع".

وتحدث أكثر من شخص خلال الفيديو، قائلين: "لغاية دلوقتي مش مصدق أن قعدت مع الرئيس السيسي، حد جميل وإنسان بمعنى الكلمة، بني آدم عظيم"، وتحدثت سيدة قائلة: "كنت بتمنى أن أشكره على نقلنا من المناطق العشوائية، وحملة 100 مليون صحة، واللي كشفت أمراض مكناش عارفينها".

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأحد، مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، لتناول وجبة الإفطار معه في مقر إقامته الخاص.

وكان الرئيس وجَّه دعوة شخصية أمس، لمجموعة من المواطنين من محافظات "القاهرة والفيوم والمنيا وأسيوط وجنوب سيناء وبني سويف والوادي الجديد".

جاء ذلك في إطار حرص الرئيس الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين للاستماع إليهم ولآرائهم والحديث حول ما يشغلهم من قضايا.