أعلنت المجموعة المالية هيرميس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بنك آسيا التجاري للأوراق المالية (ACBS)، وهي ذراع تداول الأوراق المالية التابع لبنك آسيا التجاري (ACB) الذي يعد واحدًا من أكبر البنوك التجارية في فيتنام.

وبموجب الاتفاقية الجديدة سيتمكن عملاء المجموعة المالية هيرميس من الاستفادة بتواجدها المباشر بالسوق الفيتنامية والحصول على خدمات تداول الأوراق المالية في أكثر أسواق رأس المال الجذابة في آسيا، بما في ذلك بورصات هانوي و"Ho Chi Minh City" و"UPCOM".

وفي هذا السياق، قال علي خالپي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، أن الشراكة الجديدة تمثّل انعكاسًا آخر لاستراتيجية النمو التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس وتتبلور محاورها الرئيسية في تنمية تواجدها المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة حول العالم واقتناص المزيد من فرص النمو والتوسعات الجذابة. ولفت أن الشركة ركزت خلال العامين الماضيين على ترسيخ تواجدها في العديد من الأسواق الجديدة بأفريقيا وآسيا وعلى رأسها توسعات الشركة في باكستان وبنجلاديش ونيجيريا وكينيا، وأن الوقت أصبح مثاليًا للتوسع بأعمال الشركة في جنوب شرق آسيا.

وأضاف خالپي أن شراكتنا مع (ACBS) باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات تداول الأوراق المالية في فيتنام تجعل من المجموعة المالية هيرميس أول بنك استثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة يدخل السوق الفيتنامية بصورة مباشرة، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بأسواق فيتنام من قبل مجتمع الاستثمار الدولي نظرًا لتوافر العوامل الجذّابة مثل حجم وسيولة السوق.

وستمضي المجموعة المالية هيرمس قدمًا – خلال عام إلى عام ونصف – نحو استقطاب كوادر جديدة من أكفأ الخبراء المقيمين في فيتنام بهدف تعزيز واستكمال فريق عمل الشركة الحالي بالأسواق المبتدئة والناشئة والحائز على الجوائز التقديرية من كبرى المؤسسات العالمية في مجال أبحاث وتحليلات الأسواق. وإلى جانب ممارسة المجموعة المالية هيرميس أعمالها في السوق الفيتنامية وبورصات هانوي وHo Chi Minh City وUPCOM باستخدام منصة خدمات (ACBS)؛ ستواصل الشركة أيضًا التوسع بإصدارات البحوث المتخصصة في السوق الفيتنامية بصورة مستقلة تحت علامتها التجارية الرائدة.

من جانبه وصف كاتو موكورو رئيس بحوث الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، أن توسعات الشركة في السوق الفيتنامية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى المكاسب الهائلة التي يحققها قطاع الصناعات التحويلية ذات الوجهة التصديرية في فيتنام، وأن ذلك يدفع الشركات متعددة الجنسيات إلى نقل إنتاجها من الصين إلى فيتنام، خاصةً في ظل استقرار أسعار الصرف وما تشهده السوق الفيتنامية من ازدهار اقتصادي متسارع، بمعدل نمو بلغت نسبته 6.79٪ في الربع الأول من عام 2019، وهو ثاني أقوى معدل نمو في فيتنام منذ عام 2009، علاوة على ما تشهده الدولة من ارتفاع ملحوظ في سوق الصادرات والتصنيع ومعدلات الاستثمار الأجنبي، كلُّ ذلك بخلاف القوة الاستهلاكية المحلية التي تتمتع بها السوق الفيتنامية لمجتمعها المتميّز الذي تشكل الطبقة الوسطى فيه النصيب الأكبر من إجمالي تعداد السكان البالغ 95 مليون نسمة.

وفي تعليقه على الشراكة الجديدة، أوضح ترينه ثانه كان الرئيس التنفيذي لشركة (ACBS) أنه يتطلع إلى جني ثمار التعاون مع شركائنا في المجموعة المالية هيرميس في إطار تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين، وأن الشركة ستستفيد كذلك من الريادة والثقل المؤسسي للمجموعة المالية هيرميس وما تتميز به من قدرة فائقة على تعظيم القيمة لمساهمينا وخبرتها العريقة التي تمكّنها من إضفاء الطابع المؤسسي على أسواق المال الفيتنامية.