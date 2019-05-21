أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، نتائجها المالية المُجمّعة خلال الربع الأول من العام المالي 2019 المنتهي في 31 مارس الماضي.

سجلت إيرادات النشاط، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 914 مليون جنيه بنسبة نمو وصلت إلى 84% مقارنة بـ 512 مليون جنيه تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يرجع النمو القوي الذي حققته الإيرادات، خلال هذه الفترة إلى الدعم من مشروع فيليت بصورة رئيسية، حيث ساهم هذا المشروع وحده بحوالي 50% من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم.

بلغ مجمل الربح 270 مليون جنيه بهامش مجمل ربح 29%، مقارنة بـ266 مليون جنيه تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يعكس هامش ربح بنسبة 52%.

ويعد هذا المعدل الاستثنائي للربحية، الذي تم تسجيله خلال الربع الأول من 2019 جاء نتيجة لعقد تنمية قطعة أرض خاصة بأحد مشروعات سوديك وست، هذا بالإضافة لانخفاض هوامش ربح المراحل الأولى من مشروع فيليت والتي أثرت على القيمة الإجمالية لعمليات التسليم خلال الربع الأول من 2019 وهو ما أثر بدوره على هوامش اجمالي الربح خلال الفترة.

من ناحية أخرى، وصلت أرباح التشغيل خلال الربع الأول من 2019 إلى 149 مليون جنيه مقابل 193 مليون جنيه تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بهامش أرباح تشغيلية وصل إلى 16%.

فيما وصل صافي الربح إلى 161 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019 مسجلاً هامش صافي ربح 17%، وذلك مقارنة بـ 211 مليون جنيه تم تسجيلها خلال الربع الأول من 2018 بهامش صافي ربح 41%.

بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 4.3 مليار جنيه، بما يؤكد القوة التي تتمتع بها قائمة المركز المالي للشركة، وبما يدعم التوسع في محفظة الأراضي وتنفيذ العمليات الإنشائية لمشروعات الشركة تحت التنفيذ.

بقيت الرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى 0.35x في 31 مارس 2019، حيث وصل رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى 1.8 مليار جنيه من إجمالي 3.2 مليار جنيه، بما يعكس معدل استخدام للديون يصل إلى 56% من رصيد التسهيلات المصرفية المتاحة.

وبلغ رصيد أوراق القبض 11.4 مليار جنيه، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية خلال المستقبل، بينما وصل معدل التعثر في السداد إلى7%.

في الوقت نفسه، وصل رصيد الدفعات المقدمة من العملاء إلى 16.5 مليار جنيه، ويمثل هذا الرصيد قيمة الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير، بحيث يتم تحقيق هذه الايرادات فعلياً على مدار السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

وبلغ صافي المبيعات المتعاقد عليها 881 مليون جنيه بدعم من إطلاق عدد محدود من المشروعات الجديدة خلال الفترة. فخلال الربع الأول من 2019، أطلقت سوديك المرحلة الأولى من مشروع ألجريا ريزيدانس، وهو مجمع سكني للشقق كاملة التشطيب في سوديك وست، حيث تم بيع تلك المرحلة بالكامل حتى تاريخه.

شهد الربع الأول من هذا العام أيضاً إطلاق المرحلة الثانية من مجمع المباني الإدارية في شارع التسعين بمنطقة شرق القاهرة-Eastown District New Cairo (EDNC). هذا وقد وصلت القيمة الإجمالية للمشروعات الجديدة التي تم إطلاقها خلال الفترة إلى مليار جنيه.

بلغ رصيد المتحصلات النقدية 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019، بينما وصلت نسبة التعثر في السداد إلى 7%.

واصلت سوديك أيضا التزامها القوي بتسليم الوحدات في مواعيدها التعاقدية، حيث تم تسليم 201 وحدة طبقاً للمواعيد المحددة خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ167 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقامت سوديك في 21 مارس 2019 بتوقيع عقد شراكة لقطعة أرض جديدة على مساحة 500 فدان في امتداد مدينة الشيخ زايد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تقع قطعة الأرض على بُعد حوالي 10 دقائق من مشروع سوديك وست، والذى يُعد مشروع متكامل ومتعدد الاستخدامات بمنطقة غرب القاهرة.

من المنتظر أن يضم المشروع الذي من المقرر انشاؤه على قطعة الأرض، أكثر من 5000 وحدة، حيث تبلغ إجمالي التعاقدات المتوقعة للمشروع حوالي 43 مليار جنيه. وتحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب عقد الشراكة المشار إليه بحد أقصى إجمالي مبلغ 15.3 مليار جنيه على مدار 11 عاما، منهم أقساط ثابتة بإجمالي مبلغ 8.8 مليار جنيه تتضمن مبلغ 300 مليون جنيه دفعة مقدمة، بالإضافة إلى نسبة 15% من قيمة المتحصلات السنوية.

وطبقا لشروط التعاقد المشار إليها، فإن الحد الأقصى لسعر متر الأرض يقدر بقيمة 2470 جنيه للمتر المربع على أساس صافي القيمة الحالية باحتساب معدل خصم 16%.

وأشارات إلى أن إضافة هذه القطعة يرفع محفظة الأراضي غير المنماة التي في حوزة سوديك إلى 7 ملايين متر مربع، حيث تتوقع الشركة تحقيق مبيعات مستقبلية من تلك المحفظة تصل لأكثر من 150 مليار جنيه على مدار أكثر من 10 سنوات.

ومن المنتظر إطلاق هذا المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي، وسيكون ثاني أكبر مشروعات سوديك في غرب القاهرة.

وتتوقع سوديك أن تساهم مشروعاتها في غرب القاهرة بصورة كبيرة فى تعاقداتها خلال العام الجاري، خاصة فى ضوء التطورات الايجابية لأرض اليسر والتي ستعجل بطرح المشروع للسوق، إلى جانب إضافة قطعة أرض جديدة بمساحة 500 فدان لمحفظة مشروعات الشركة في منطقة غرب القاهرة خلال 2019.

تتوقع الشركة أيضا أن تقوم بتسليم 1151 وحدة في 10 مشروعات بقيمة اجمالية 5.1 مليار جنيه، وهو ما يعكس النمو القوي في إيرادات الشركة بدعم من عمليات التسليم المستهدفة في مشروع فيليت.