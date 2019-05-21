فكرة بمليون جنيه الحلقة 17.. أم علاء تحاول إفساد علاقه ابنها مع زوجته

تدور أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل فكرة بمليون جنيه حول مقابلة علاء مصباح والذي يلعب دوره الفنان علي ربيع رجل الأعمال الذي قام بعزومته على الحفل.

تحاول أم علاء والتي تلعب دورها الفنانة صابرين إقناع زوجة ابنها والتي تلعب دورها الفنانة ولاء الشريف بأن تطلب الطلاق من ابنها.

تكتشف شيماء والتي تلعب دورها الفنانة سهر الصايغ أن أخاها الصغير يقوم بتجهيز "برشام" ليغش به في الامتحان، وتهدده بإخبار والده بذلك.

مسلسل فكرة بمليون جنيه بطولة نجم مسرح مصر الفنان علي ربيع، والفنان صلاح عبدالله والفنانة صابرين والنجمة سهر الصايغ والطفل أحمد السيسي، وتأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.