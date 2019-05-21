هوجان ينقذ كمال اللباد في الحلقة 15

بدأت الحلقة 15 من مسلسل هوجان لمحمد عادل إمام بحديث بين نور كمال اللباد وهوجان، حيث غازلها بكلمات جميلة وبادلته الابتسامة قبل أن تتعب بسبب الإصابة التي تعرضت لها ويقوم بتوصيلها لغرفتها.

وشهدت الحلقة كذلك ذهاب لميس زوجة كمال اللباد لهوجان قبل سفرهما لبنان ووصت هوجان على أن يرسل لها تقرير عن تحركات كمال اللباد، وتمكن لطفى الحراق من سرقة الآثار الخاصة ببهلول بعدما وضعت له أمه المنوم فى الطعام.

وأخذ لطفي نوجا وهربا من المكان وتركت شقيقها، وفى لبنان تفاجأ هوجان أن كمال اللباد جاء لكي يبيع قطعة آثار وحدثت خلافات خلال البيع مما أدى لإطلاق النار بين الطرفين وأصيب اللباد بطلقة وانطلق به هوجان حتى عثروا على منزل طبيبة تمكنت من علاجه، قبل أن يصل لمنزل الطبيبة جبور الذي كان سيشتري قطعة الآثار.