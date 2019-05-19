هوجان يحاول الوصول لمدبر إطلاق النار على كمال اللباد في الحلقة 13

دارت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "هوجان" لمحمد إمام، حول نجاح هوجان في إنقاذ كمال اللباد وابنته، من الهجوم المسلح أثناء عودتهما من المقابر، ونقل "نور" بعد إصابتها بطلقة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأصدر كمال اللباد أوامره، بسرعة الوصول للجناة وأخذ "هوجان وفهد" وذهبوا إلى "رامي غيتة" في معرض السيارات الخاص به، وتعدوا عليه بالضرب اعتقادًا منهم أنه المدبر لإطلاق النار عليه.

واتفقت "نوجة" مع "لطفى الحراق" على سرقة "شمندى الشحات"، وكشفت نوجة عن المكان الذى يقيم فيه "شمندي"، مؤكدة لزوجها "لطفي" أنه يمارس "الشحاتة" منذ 50 سنة، وتمكنا من سرقة النقود والهرب بها.

وذهب "حورس وهوجان" لـ"وردة" لتحذيرها أن بهلول عرف أنها تقف وراء محاولة التحريض للتخلص منه داخل السجن، وشهدت أحداث الحلقة إحضار هوجان للكلبة التى تحبها نور ابنة كمال اللباد المصابة داخل المستشفى وكراسة الرسم، ما تسبب فى إدخال الفرحة إلى قلبها ووجهت له الشكر.