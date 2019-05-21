قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإرهابي عبود الزمر "إفراز صديدي"، ودائمًا علامة تجارية لكلمة الدم، حتى أنه لٌقب بـ"أمير الدماء".

وأضاف الديهي، خلال حلقة الاثنين، من برنامجه "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الزمر شخص صدامي ودموي.

وكشف عن العلاقة بين عبود وطارق الزمر: "طارق الزمر ابن عم عبود الزمر بدأ يلعب في عقله وأشار عليه أن يقرأ بعض الكتب التي لعبت بعقله وحولته من ضابط لإرهابي، قرأ كتاب ابن تيمية، ومعالم في الطريق لسيد قطب، والجهاد الفريضة الغائبة، وكتاب فتحي يكن".

وأوضح، أن عبود الزمر مواليد 19 أغسطس عام 1947 بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة وتخرج من الكلية الحربية عام1967.