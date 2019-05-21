تستعرض "الوطن" أحداث الحلقات الخمسة عشرة من مسلسل طلقة حظ، حيث يعمل "عبدالصبور" موظفا في الشهر العقاري، اعتاد على اقتراض الأموال من أصدقائه وجيرانه من أصحاب المحلات، حتى تراكمت عليه الديون، وأصبح يتهرب منهم بمواقف كوميدية.

ويعرض صديق عبدالصبور المقرب، الذي يؤدي دوره محمد أنور، بقضاء سهرة خاصة في أحد الملاهي الليلية، ليتعرف عبدالصبور داخل الملهى على فتاة تجسد شخصيتها جيهان خليل، وتصطحبه معها خارج الملهى في سيارتها، وخلال تواجدهما بالسيارة أطلقت رصاصة داخل فمها وانتحرت بشكل مفاجئ.

ويعود عبد الصبور للملهى ليصطحب عباس صديقه إلى السيارة التي بها جثة الفتاة، ليصدم عبدالصبور بسبب عدم إيجاده للجثة، ليحاول عباس صديقه إقناعه بأنها مجرد تهيؤات.

تزامنا مع ذلك، تستمر المشاجرات بين زوجة عبدالصبور التي تجسد دورها أيتن عامر، مع شقيقاته الأربع، لتنتهي المشاجرات بترك إحداهما للمنزل فتعود إلى منزل زوجها، وتكتشف أنه متزوج من أخرى، فتقوم بضربهما سويا، حتى يطلقها زوجها.

بينما يظل عبدالصبور وصديقه يحاولان التخلص من سيارة الفتاة، فيقومان بقيادتها حتى يتعرضا لمطاردة من سيارة أخرى بشكل مفاجئ ويتخلصا من تلك المطاردة في النهاية بالهروب من تلك السيارة.

ويدخل عبد الصبور وعباس بالسيارة في أحد الأكمنة، ويتم تفتيش السيارة، لتأتي المفاجأة باكتشاف رجال الشرطة لجثة الفتاة بحقيبة السيارة الخلفية.

وبسبب محاولات عديدة يغيب "عبدالصبور" عن منزله يومان، وتظن زوجته التي تجسد دورها أيتن عامر وشقيقاته الأربع، أنه فُقد وقد يكون لقى مصرعه، بينما كان "عبدالصبور" يتخلص من الجثة عن طريق دفنها في إحدى المناطق النائية.

ويحاول "عبد الصبور" الهرب والسفر إلى خارج البلاد، بعدما ساعده "حسن" في ترتيب أوراق السفر الخاصة به وإمداده بالأموال اللازمة، وخلال انتظار "عبد الصبور" ميعاد طائرته بالمطار، يتفاجأ بظهور الفنانة إيمي سالم أمامه، وهي سيدة لم يرها من قبل، حيث تصرح له ببحثها عنه، وتصطحبه معها إلى منزلها، وتنتهي الحلقة بمكالمة منها إلى الشرطة، تبلغهم فيها بتحفظها على "عبدالصبور".

وتوالت الأحداث بين إلقاء "عبد الصبور" في الحجز وانتظاره العرض على النيابة للتحقيق معه، بينما يظل عباس صديقه (الذي يجسد دوره محمد أنور) هاربًا، وبشكل مفاجئ تتغير معاملة سلوى زوجة "عبد الصبور" مع شقيقاته حيث تحاول خدمتهن داخل منزلها، وعدم الدخول في صراعات معهن.

وتتذكر "نرمين" رؤيتها لجثة صديقتها داخل المشرحة، وهي الفتاة التي كانت بصحبة "عبد الصبور" في أول حلقة، (والتي تجسد دورها الفنانة جيهان خليل)، وهو ما يثبت أن نرمين كانت صديقة تلك الفتاة الغامضة.

بينما وجهت الاتهامات لمصطفى خاطر "عبدالصبور" بعدما تحفظ عليه داخل سرايا النيابة بقتل جيهان خليل "فتاة الليل" التي كانت بصحبته في الحلقة الأولى، ليتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليلجأ لـ"حسن" خطيب شقيقته والذي يؤدي دوره خالد أنور كي يساعده ويسند له محاميا.

ويذهب "حسن" إلى منزل "عبدالصبور" وإبلاغ زوجته وشقيقاته بأنه غير مسافر خارج البلاد كما يعتقدن، وأنه متهم في قضية قتل وألقي القبض عليه، في حين تلتقي إيمي سالم "نيرمين" وهي السيدة التي تدعي زواجها من "عبدالصبور" الضابط المسؤول عن قضيته، وتعترف له بأنها تملك دليل براءته.

وعرفت زوجة "عبدالصبور" وشقيقاته الأربع بخبر سجنه، فذهبن جميعهن إلى القسم وأحدثوا شغبا به، حتى تم القبض عليهن أيضا وحُبسهن داخل حجز النساء بالقسم.

وقدمت إيمي سالم "نيرمين" دليل براءة مصطفى خاطر "عبد الصبور" كي ينجو من حكم الإعدام.

ودليل البراءة هو عقد زواج "عبدالصبور" من الضحية المتهم بقتلها، بالرغم من عدم زواجه منها في الحقيقة، ليضطر إلى الاعتراف بزواجه منها كي ينجو من الإعدام.

واعترف "عبدالصبور" أمام النيابة بقتل الضحية التي جسدت دورها جيهان خليل، أمام النيابة، حيث مثل الجريمة أمام النيابة بمنزل الضحية، مدعيا ضبطه لها في وضع مخل مع رجل ليقوم بقتلهما سويا.

فيما انفصلت شقيقة عبدالصبور "ولاء" عن خطيبها "حسن" الذي يجسد دوره خالد أنور، بينما يحاول الضابط المسؤول عن قضية "عبد الصبور"، البحث عن الحقيقة، ودعم "عبدالصبور".

وذهب "عبدالصبور" وصديقه "عباس"، إلى منزل أسرة عبدالصبور، حيث تم القبض عليه هو وصديقه داخل منزله.

وتتعرض زوجة عبد الصبور، أيتن عامر "سلوى"، للطرد من منزلها هي وشقيقات عبد الصبور، بسبب رهنها للمنزل من قبل لمساعدة زوجها "عبد الصبور" في دفع مصاريف قضيته الأولى.

وتم خطف "عبد الصبور" وصديقه "عباس" بواسطة جماعة مجهولة جديدة.