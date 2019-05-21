بدل الحدوتة 3.. لهفة تسعى للشهرة عبر السوشيال ميديا في الحكاية الثانية

على خلاف غيره من المسلسلات، تقدم الفنانة دنيا سمير غانم 3 حكايات مختلفة، كل 10 حلقات منفصلة في مسلسل "بدل الحدوتة 3" في رمضان 2019، وبالحكاية الثانية أعادت تقديم شخصية لهفة، التي سبق أن ظهرت فيها قبل أعوام برمضان 2015.

وعلى مدار الحلقات الخمس الماضية، من الحدوتة الثانية، ظهرت لهفة "دنيا سمير غانم" بطريقة مختلفة، حيث لم تعد فقط الشابة التي تعمل كومبارس وتسعى للبطولة السينمائية، وإنما الجانب الأكبر في اهتمامها هو أن تصبح من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبدأ الحلقة الحادية عشر من المسلسل، بمحاولتها جذب متابعين أكثر بتقديمها فيديو عن المكياج، حيث تضم صفحتها حوالي 1500 متابع فقط، بينما تتقرب من المشاهير، بينما يساندها والدها الحلواني "سمير غانم" وزوجته أنيسة "شيماء سيف" التي تمتلك "سايبر" بالمنطقة.

وفي الوقت نفسه، يظهر "أحمد رزق" كبير الخدم بفيلا السيدة أصيلة، المخلص بشدة لها ولعمله، لذلك قررت أن تنقل له ملكية القصر، ولكنها تتوفى قبل التوقيع عليه، لتطرده منه سريعا حفيدتها علياء، ليواجه مصيرا بائسا.

وبطريقتها الكوميدية المعروفة، تبدأ الحلقة الثانية عشر من المسلسل، بمحاولة لهفة تزوير دعوة حضورها بأحد الحفلات الضخمة لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال المعلم عمورة.

بينما يعثر عم سعيد على مهنة جديدة لمظهر، كجرسون بالحفلة ذاتها، التي يمنع فريق الأمن لهفة من الدخول لها ما يجعلها تحتال من أجل ذلك، بأن تستأجر مركب صغيرة، ليجدها مظهر فتخبره أنها تعمل معه بالبوفيه، ثم تحاول التقريب الى مشاهير السوشيال ميديا بالحفل، قبل أن تفتعل مشكلة مع واحدة منهم ومع مظهر ليسارع الأمن بطردهم من الحفل.

تتعرف لهفة على مظهر وتطلب منه تعليمها الاتيكيت وأساليب التعامل مع الطبقة الراقية، وتحضره إلى منزلها للتعرف على والدها الحلواني، بينما يحاول عباس "محمد أوكاتا" اختراق هاتف لهفة التي يحبها بينما ترفضه، ليمسح كافة حساباتها من مواقع التواصل الاجتماعي، ما يصيبها بصدمة شديدة تفقدها الوعي.

تسيطر حالة من الحزن الشديد على لهفة، في بداية الحلقة 13، لفقدانها حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يحاول مظهر مساعدتها بتشكيل فريق من أجل ذلك يضم يحيي "عمرو وهبة"، ويتجهون للاستفادة من مشاهير السوشيال ميديا، وأولهم الدكتور تحسين مفتاح "بيومي فؤاد"، المختص بالطاقة الايجابية وأساليب النجاح.

تحاول لهفة ومفتاح التقرب للدكتور تحسين من أجل التصوير مع ونشره لصورتهما عبر حسابه حتى تحصد متابعين جدد، بينما يرفض هو ذلك، ما يضطر مظهر ويحيي للبحث عن نقطة ضعفه حتى يكتشفوا أنه نصاب ولا يحمل الماجيستير أو الدكتوراه وما زال طالبا بالجامعة، لينصاع بالفعل لطلبهم فيما بعد.

وفي الحلقة 14، يتجه فريق لهفة لشخصية جديدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بالاتفاق بين مجموعة مطاعم بعمل حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد زيد السكري "تامر هجرس"، والذي يفرض إتاوة على أصحاب المطاعم بأن يتولى هو عمل إعلانات لهذه المطاعم.

ويذهب مظهر إلى زيد السكري متخفيا في هيئة رجل أعمال يعمل في مجال السياحة ويطلب منه عمل وجبة تكون مميزة للسائح، مقترحا عليه أن تكون هذه الوجبة باسم "الأمورة"، من أجل الإيقاع به.

وبالفعل يتمكنون من الايقاع به، من خلال حيلة باستخدام وجبة أنيسة الخاصة "الأمورة" من أن يوقعوه بالفخ، في بداية الحلقة الخامسة عشرة، ولكن يحاول أصحاب المطاعم الاعتداء على زين، الذي يفطن من خلالها للخدعة، ولكنه للحصول على الوصفة يلبي طلب لهفة بأن يقدم لها دعابة عبر صفحته بالسوشيال ميديا.

عقب ذلك، تبرز شخصية جديدة أمام لهفة، وهي الطفلة لارا ووالدتها غادة "روجينا"، حيث تحتال عليهم لهفة بأنه أم لطفل كمبودي حتى تتقرب من جروب الأمهات الأعضاء به، وهو ما يوقعها في مشاكل عدة مع غادة، بينما تدعوهم لارا إلى عيد ميلادها، فيما تفدم لهفة أغنية عن أمنيات وطلبات الفتيات في الشباب.